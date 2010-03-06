Сайт визитка

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Закрыт13 заявок520 просмотров

Самостоятельно сделать !

Региональный сайт визитка, Россия Белгород.

Просто со вкусом и в топ по региону в выдаче.С 10ком статей с нужными кеями.

Фотки уникализировать(если что помогу).

Конкуренция маленькая.

Хостинги платный и фри.

СРОКИ,ЦЕНА

15 лет назад
boys2men
Женя 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров