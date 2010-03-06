Сделать интернет-магазин на Joomla с flash

Человек является лишь посредником(Записывать ли его в кидалы!!!??) О предоплате не договаривались.(сколько говорят бери, но нет, не слушал. а зря) Ближе к завершению проекта начал тянуть время мелкими правками. Когда же было все готово кроме flash-интро(было воскресенье) написал, что внесет предоплату на следующий день. На следующий же день(это был понедельник) проект был закончен, но ни предоплаты ни оплаты так и не появилось, мол ему заказчик денег пока не дал. Понимаю, всякое бывает. Написал он, что на выходных все будет ок. Но затем просто пропал. Прошло уже 2е недели, а вестей от него нет. В Skype'е не появляется, но на weblancer'е бывает(я ему писал, он на сообщения не реагирует.) Каждый сделает свой вывод из истории. Вероятно, что после этого отзыва у меня также появится отзыв. (Положительный ли?))?)