Сделать интернет-магазин на Joomla с flash

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок435 просмотров

Нужен интернет-магазин на Joomla с flash-галлереей , главной страницей- flash, flash-меню.

Joomla
15 лет назад
uwg
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

lexmag
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$300
13 дней
Человек является лишь посредником(Записывать ли его в кидалы!!!??) О предоплате не договаривались.(сколько говорят бери, но нет, не слушал. а зря) Ближе к завершению проекта начал тянуть время мелкими правками. Когда же было все готово кроме flash-интро(было воскресенье) написал, что внесет предоплату на следующий день. На следующий же день(это был понедельник) проект был закончен, но ни предоплаты ни оплаты так и не появилось, мол ему заказчик денег пока не дал. Понимаю, всякое бывает. Написал он, что на выходных все будет ок. Но затем просто пропал. Прошло уже 2е недели, а вестей от него нет. В Skype'е не появляется, но на weblancer'е бывает(я ему писал, он на сообщения не реагирует.) Каждый сделает свой вывод из истории. Вероятно, что после этого отзыва у меня также появится отзыв. (Положительный ли?))?)

Заявки фрилансеров

lexmag
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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