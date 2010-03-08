Здравствуйте веб-программеры! примеры: wmr.web-stil.info Задание: Создать Систему Активной Рекламы или куплю уже готовую. - Серфинг - Рассылка - Задания - Заказ ...
Нужно разработать сайт на кино тематику.
Установка на сайт автоматизированной системы публикации новостей из RSS каналов.
Удобная система управления сайтом, добавления новостей.
Киноафиша. Система предоставляющая возможность ставить по всем кинотеатрам стран СНГ какие фильмы крутятся время начала сеансов и др.
Телепрограмма. В разрезе телеканалов. Все каналы стран СНГ.
Также нужно создать форум, категорию рецензии которая также будет пополняться из RSS каналов.
Желательно сайт построить на dle или на другом движке.
Условия оплаты будут обсуждаться дополнительно.
Аналоги:
1. http://www.kinofilms.com.ua
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