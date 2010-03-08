Нужно разработать сайт на кино тематику.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок524 просмотра

Установка на сайт автоматизированной системы публикации новостей из RSS каналов.

Удобная система управления сайтом, добавления новостей.

Киноафиша. Система предоставляющая возможность ставить по всем кинотеатрам стран СНГ какие фильмы крутятся время начала сеансов и др.

Телепрограмма. В разрезе телеканалов. Все каналы стран СНГ.

Также нужно создать форум, категорию рецензии которая также будет пополняться из RSS каналов.

Желательно сайт построить на dle или на другом движке.

Условия оплаты будут обсуждаться дополнительно.

Аналоги:

1. http://www.kinofilms.com.ua

2. http://www.kinopoisk.ru

3. http://www.kinonews.ru

4. http://subscribe.ru

DLE
15 лет назад
FX_pro
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$400
20 дней
SaNtA89
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$300
20 дней
Месяц времени потратил. Обещали много, работу не организовали. В итоге работу не сделали (ничего не сделали), я разочарован. Не рекомендую как исполнителя!!!

Заявки фрилансеров

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
SaNtA89
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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