Надо сделать копию сайта

Клонировать часть сайта - а точнее его систему управления

trulia.com

Нужен точно такой же, но на русском языке

продавцы регистрируются и добавляют свои объекты,

пользователи могут выбирать исходя из местоположения, цены, количества комнат, типа объекта и т.д.,

Графики изменения цен, динамики рынка, а также привязки к школам, магазинам, банкам НЕ нужны

можно с ними но без удорожания

только объекты, картинки, описания, сортировки