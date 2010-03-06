Здравствуйте веб-программеры! примеры: wmr.web-stil.info Задание: Создать Систему Активной Рекламы или куплю уже готовую. - Серфинг - Рассылка - Задания - Заказ ...
Надо сделать копию сайта
Клонировать часть сайта - а точнее его систему управления
Нужен точно такой же, но на русском языке
продавцы регистрируются и добавляют свои объекты,
пользователи могут выбирать исходя из местоположения, цены, количества комнат, типа объекта и т.д.,
Графики изменения цен, динамики рынка, а также привязки к школам, магазинам, банкам НЕ нужны
можно с ними но без удорожания
только объекты, картинки, описания, сортировки
Заявки фрилансеров
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