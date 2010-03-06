Надо сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок291 просмотр

Клонировать часть сайта - а точнее его систему управления

trulia.com

Нужен точно такой же, но на русском языке

продавцы регистрируются и добавляют свои объекты,

пользователи могут выбирать исходя из местоположения, цены, количества комнат, типа объекта и т.д.,

Графики изменения цен, динамики рынка, а также привязки к школам, магазинам, банкам НЕ нужны

можно с ними но без удорожания

только объекты, картинки, описания, сортировки

15 лет назад
PetrPavel
56 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров