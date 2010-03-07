Сайт на основе интерактивной карты

Нужно внедрить на сайт модуль интерактивной карты продуктов компании – пример реализации www.pushkino.org/.

Карта должна быть на подобии яндекса (чтоб просматривать в виде карты и со спутника)

Предусмотреть возможность добавления КЛИЕНТОМ новых объектов с описанием и фотографиями.

Также должен быть фильтр по объектам – можно выбирать какого типа объекты отображать на карте (лучше выбирать галочками какие отображать, и галочка “отображать все”)

Нужен готовый модуль, который можно вставлять в сайт. Наполним объектами сами.

Можно на основе api yandex

Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках проекта.

Сами назовите цену и сроки которые вам нужны для работы.