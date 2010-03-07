Турагентству необходимо 2 сайта по странам Карибского бассейна и старанам африки необходим дизайн и удобная админка (не джумла)
Сайт на основе интерактивной карты
Нужно внедрить на сайт модуль интерактивной карты продуктов компании – пример реализации www.pushkino.org/.
Карта должна быть на подобии яндекса (чтоб просматривать в виде карты и со спутника)
Предусмотреть возможность добавления КЛИЕНТОМ новых объектов с описанием и фотографиями.
Также должен быть фильтр по объектам – можно выбирать какого типа объекты отображать на карте (лучше выбирать галочками какие отображать, и галочка “отображать все”)
Нужен готовый модуль, который можно вставлять в сайт. Наполним объектами сами.
Можно на основе api yandex
Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках проекта.
Сами назовите цену и сроки которые вам нужны для работы.
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