Сайт с видеоуроками (Flash)

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Закрыт14 заявок372 просмотра

Требуется сделать сайт. Идея сайта - видео обучение посредством просмотра Flash видеороликов. Бесплатные и платные видео. Оплата за просмотр видеоуроков. Аккаунт пользователя и биллинг, пополнение оплаты аккаунта посредством SMS. Доступ ко всем материалам на месяц, два, и т.д. + интернет магазин, заказ HD видео обучалок на DVD наложенным платежом.

Есть англо аналог, но он без интернет магаза и там оплата VISA, которая мне не нужна. Flash плеер надо будет делать как в англ. аналоге, т.е. писать "с нуля". Для Flash программиста задача не особо сложная. По сути - надо сделать сайт клон, для RU сегмента, только добавить интернет магаз.

Если у Вас есть опыт реализации похожего функционала - напишите примерно стоимость и сроки. Покажите примеры работ. Англ. аналог сайта покажу только выбранному мной исполнителю.

Оплата поэтапно. Вижу результат - оплачиваю.

Каждый этап обговаривается.

Срок - до 2-х месяцев. Можно быстрее.

Оплата Яндексом ONLY!

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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