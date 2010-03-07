Аналог idownloadstream.com

$1000
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Закрыт1 заявка184 просмотра

Нужно сделать аналог этой сети.

Вкратце: на сайт приходит пользователь по ссылке с айди партнера и с ключевым словом.

Он видит на сайте якобы список серверов для скачки того материала который он ищет.

После выбора сервера ему дпердлагают зарегистрироваться чтобы иметь возможность скачать файл.

Он регистрируеться и попадает на выбор сервера для скачки все тогоже файла.

Но когда он попытаеться скачать файл ему нужно пулучить доступ, для этого нужно отправить смс на короткий номер.

После отправки СМС партнер получает % от стоимости смс.

Когда пользователь оплатил 30 дневный срок он может воспользоваться поиском по трекерах.

И так: Нужна партнерка. На другом домене.

Нужен сайт-парсер трекеров.

15 лет назад
walkman7
Андрей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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