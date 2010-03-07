Турагентству необходимо 2 сайта по странам Карибского бассейна и старанам африки необходим дизайн и удобная админка (не джумла)
Аналог idownloadstream.com
Нужно сделать аналог этой сети.
Вкратце: на сайт приходит пользователь по ссылке с айди партнера и с ключевым словом.
Он видит на сайте якобы список серверов для скачки того материала который он ищет.
После выбора сервера ему дпердлагают зарегистрироваться чтобы иметь возможность скачать файл.
Он регистрируеться и попадает на выбор сервера для скачки все тогоже файла.
Но когда он попытаеться скачать файл ему нужно пулучить доступ, для этого нужно отправить смс на короткий номер.
После отправки СМС партнер получает % от стоимости смс.
Когда пользователь оплатил 30 дневный срок он может воспользоваться поиском по трекерах.
И так: Нужна партнерка. На другом домене.
Нужен сайт-парсер трекеров.
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