Требуется сделать сайт. Идея сайта - видео обучение посредством просмотра Flash видеороликов. Бесплатные и платные видео. Оплата за просмотр видеоуроков. Аккаунт пользователя и биллинг, пополнение оплаты аккаунта посредством SMS. Доступ ко всем материалам на месяц, ...
Требуется сайт на Joomla
Хостинг и домен есть.
Нужен дизайн и "адаптация" сайта.
Сайт продвигающий услуги на рынке телекоммуникаций.
Требования к дизайну не большие (есть "образец").
Начинающим аматорам просьба не беспокоить.
Большим бюджетом не обладаю, но требуется грамотный подход к делу)
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