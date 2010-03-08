Сайт социальной сети

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Закрыт15 заявок289 просмотров

Ищу серьезную команду для разработки сайта специализированной социальной сети.

Необходимо: дизайнер, 1-2 и более php программистов

От Вас – опыт больших проектов, примеры социальных проектов, свободное время на ближайшие несколько месяцев.

Все подробности и Тз – в личку.

PHP
15 лет назад
maxim77
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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