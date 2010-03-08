Требуется сделать сайт. Идея сайта - видео обучение посредством просмотра Flash видеороликов. Бесплатные и платные видео. Оплата за просмотр видеоуроков. Аккаунт пользователя и биллинг, пополнение оплаты аккаунта посредством SMS. Доступ ко всем материалам на месяц, ...
Создание Интернет-магазина компьютерной техники
Срочно нужен Интернет-магазин компьютерной техники. Москва
Сайты образцы ozoom.ru - как минимум
comp2you.ru - как вариант
oldi.ru - как максимум
всё зависит от того сколько это будет стоить.
Ассортимент магазина 3000-5000 позиций (нужно будет наполнить информацией (сайт донор)
Обновление через Exsel.
ВАЖНО - У нас будет два поставщика тоесть два прайса, и у одного и у другого поставщика есть одинаковые позиции но по разным ценам и если просто залить два прайса то в магазине будут одинаковые позиции по разным ценам. Нам естественно такое не нужно, поэтому жду ваши предложения.
Прайсы поставщиков в приложении
Магазин должен быть хорошо заточен под всевозможные раскрутки и рекламу( желательно чтобы создатель сайта тоже занимался продвижением)
Жду ваших предложений на сайте либо по тел. 8-906-733-91-28 Кирилл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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