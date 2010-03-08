Создание Интернет-магазина компьютерной техники

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Закрыт12 заявок334 просмотра

Срочно нужен Интернет-магазин компьютерной техники. Москва

Сайты образцы ozoom.ru - как минимум

comp2you.ru - как вариант

oldi.ru - как максимум

всё зависит от того сколько это будет стоить.

Ассортимент магазина 3000-5000 позиций (нужно будет наполнить информацией (сайт донор)

Обновление через Exsel.

ВАЖНО - У нас будет два поставщика тоесть два прайса, и у одного и у другого поставщика есть одинаковые позиции но по разным ценам и если просто залить два прайса то в магазине будут одинаковые позиции по разным ценам. Нам естественно такое не нужно, поэтому жду ваши предложения.

Прайсы поставщиков в приложении

Магазин должен быть хорошо заточен под всевозможные раскрутки и рекламу( желательно чтобы создатель сайта тоже занимался продвижением)

Жду ваших предложений на сайте либо по тел. 8-906-733-91-28 Кирилл

15 лет назад
KIRILL365
Кирилл 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1500
30 дней

Заявки фрилансеров

batonych
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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