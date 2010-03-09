Требуется сделать сайт. Идея сайта - видео обучение посредством просмотра Flash видеороликов. Бесплатные и платные видео. Оплата за просмотр видеоуроков. Аккаунт пользователя и биллинг, пополнение оплаты аккаунта посредством SMS. Доступ ко всем материалам на месяц, ...
Создание сайта под ключ на Joomla
Требуется сайт под ключ на Joomla. Тематика - деревянное домостроение, срубы. С оригинальным дизайном ( простенько но не шаблонно). Обязательно - тех поддержка хотя бы на месяц (ответы на наши "умные" вопросы). "Не в теме" совершенно - ни по цене ни по критериям выбора. Предлагайте расценки господа исполнители - придется выбирать по цене ( лишних денег нет)...
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