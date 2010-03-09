Создание сайта под ключ на Joomla

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Закрыт32 заявки407 просмотров

Требуется сайт под ключ на Joomla. Тематика - деревянное домостроение, срубы. С оригинальным дизайном ( простенько но не шаблонно). Обязательно - тех поддержка хотя бы на месяц (ответы на наши "умные" вопросы). "Не в теме" совершенно - ни по цене ни по критериям выбора. Предлагайте расценки господа исполнители - придется выбирать по цене ( лишних денег нет)...

Joomla
15 лет назад
Polkov
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$200
5 дней

Заявки фрилансеров

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад