Создание сайта под ключ на Joomla

Требуется сайт под ключ на Joomla. Тематика - деревянное домостроение, срубы. С оригинальным дизайном ( простенько но не шаблонно). Обязательно - тех поддержка хотя бы на месяц (ответы на наши "умные" вопросы). "Не в теме" совершенно - ни по цене ни по критериям выбора. Предлагайте расценки господа исполнители - придется выбирать по цене ( лишних денег нет)...