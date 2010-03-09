Здравствуйте! Цель - создать сайт торговых сигналов Форекс Клиент-серверная часть уже сделана и тестируется. Подписка на сигналы - ежемесячная. Сейчас стоит задача - сайт на Joomla и ...
Единая биржа услуг
Стартаповская компания запускает в работу несколько интернет проектов.
Нужны профи , которые хотят дойти до реализации проектов. Работа большая и интересная.Кому сегодня нечего есть, лучше искать работу в другом месте. Нужна команда для работы на успех. Начальное финансирование есть. Текущая оплата есть, хоть небольшая, но есть. Нужен специалист , который возглавит и скоординирует всю работу.
Вопрос конфидециальности стоит остро и актуально. Проекты креативные, не ординарные.
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