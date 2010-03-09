Единая биржа услуг

Стартаповская компания запускает в работу несколько интернет проектов.

Нужны профи , которые хотят дойти до реализации проектов. Работа большая и интересная.Кому сегодня нечего есть, лучше искать работу в другом месте. Нужна команда для работы на успех. Начальное финансирование есть. Текущая оплата есть, хоть небольшая, но есть. Нужен специалист , который возглавит и скоординирует всю работу.

Вопрос конфидециальности стоит остро и актуально. Проекты креативные, не ординарные.