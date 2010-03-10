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Организация полного цикла дистанционного обучения
Организация полного цикла дистанционного обучения на ASP NET
Задачи
1. управление электронным обучением;
2. наполнение учебными курсами и программами обучения;
3. тестирование знаний;
4. оценка и анализ результатов обучения;
5. управление библиотекой учебных материалов.
Типы пользователей:
1. внутренние (сотрудники компании) – получают доступ через сеть компании
2. внешние (врачи) – получают доступ через Интернет
Наполнение системы
1. Учебные курсы и тесты, учебные материалы в различной форме , в том числе обеспечение доступа к видео файлам без возможности скачивания, файлам в формате Flash;
2. ведение учетных записей пользователей;
3. учет результатов обучения в личном деле;
4. управление библиотекой учебных материалов (добавление, удаление и редактирование); Возможность формирования баз знаний.
5. мониторинг и сбор статистики в процессе обучения;
6. анализ результатов учебной деятельности и подготовка различных видов отчетов;
7. автоматическая оценка по результатам обучения;
8. возможность добавления новых модулей
9. автоматическое назначение статуса каждому пользователю и формирование списка необходимых модулей для обучения;
10. возможность повторного просмотра пройденных материалов
Группы пользователей формируются по направлению работы (согласно занимаемой на данный момент позиции и назначается автоматически), внутри групп пользователи делятся на подгруппы, согласно уровню знаний (определяется входными тестами).
Должна быть возможность присваивать тренингам каждого уровня и группы статус обязательного или опционального. Должна быть предусмотрена возможность присвоения каждому тренингу «веса» (количество баллов, начисляемых за успешное завершение тренинга). Количество баллов для каждого пользователя должно суммироваться, хранится и включаться в отчет.
Куратор (линейный менеджер) пользователя должен иметь возможность получить отчет об успеваемости пользователя в любое время, т.е. должна быть возможность сформировать отчет о текущей успеваемости пользователя по запросу куратора текущее время.
Схема работы:
1. Пользователь проходит входной тест для оценки текущего уровня его знаний.
2. После тестирования, в зависимости от результатов теста, он получает статус: beginner, intermediate, advanced, mentory
3. После присвоения пользователю статуса ему назначается набор тренингов согласно его уровню.
4. После прохождения всех тренингов уровня ему даются тесты, .имеющие временные рамки как по продолжительности теста, так и по времени, в течение которого все тесты должны быть сданы. Например, на тест дается 1,5 часа, на сдачу всех тестов – месяц. Вопросы должны добавляться из специального банка, должна меняться их последовательность (случайный порядок последовательности запросов)
5. После прохождения тестов формируется отчет с результатами, который хранится в учетной записи пользователя и автоматически отправляется куратору. Возможность распечатки сертификатов.
6. Переход из одного уровня в другой возможен только после прохождения всех тренингов модуля с результатами не ниже 80% правильных ответов. Возможность пересдачи до 3(?) раз. В случае 3-й неуспешной сдачи приходит сообщение-уведомление куратору(?) После теста должна быть возможность изучения вопросов, по которым были даны неправильные ответы – в конце теста показываются правильные варианты ответов с указанием соответствующих обучающих модулей и ссылками на них. «Разлет» между пересдачами –не менее 1(?) денья. Если тест сдан на 100%, должно прийти уведомление куратору.
7. Переход осуществляется автоматически.
8. Следующий уровень строится по такому же принципу.
Требования к системе:
Полная интеграция с Microsoft AD/MS Exchange, IIS, MS SQL Server
Заявки фрилансеров
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