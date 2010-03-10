Нужен не сложный сайт-поисковик поиск будет работать на основе пользовательского поиска от Google. Требуется сделать: 1) красиво прорисовать логотип (эфект гляна). 2) сделать верстку (2 разных типа страниц) 3) Реализовать ...
Написать ТЗ для каталога компаний
Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта.
Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3.
Оплата - яндекс.деньги.
Описание:
Каталог компаний: Сквозной рубрикатор по всему сайту для каталога компаний, продуктов, новостей, тендеров и т.д. для всех типов информации
Рубрикатор многоуровневый, с возможностью добавления рубрик (пре-модерация) при размещении материала
Типы информации: "о компании", "продукт", "тендер", "новость", "форум", "Работа (вакансии, резюме)", "События".
Контактная информация открыта только залогинившимся.
Регистрация - максимально простая, но с эффективной проверкой ботов
Форум: Логин на сайт и форум - один. Автоматическое создание при размещении материала топика и линка на него в материале для обсуждения материала.
В конце материала - рекомендации других материалов, компаний и веток форума по тегам, возможность добавлять теги (рубрики)
Поиск с выдачей по типам материала и по компаниям-владельцам материалов с возможностью групповой рассылки сообщений отмеченным компаниям.
На главной: новые материалы, статистика сайта - изменение количества информации по рубрикам.
Подписка на рассылки по всем типам информации в соответствии с рубриками. В письме: ссылка на изменение подписки, на отмену подписки, на обсуждение на форуме, на отклик на тендер.
Для примера: Vashdom.ru + то, чего на нем не хватает в этом описании.
Заявки фрилансеров
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