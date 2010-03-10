Написать ТЗ для каталога компаний

Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта.

Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3.

Оплата - яндекс.деньги.

Описание:

Каталог компаний: Сквозной рубрикатор по всему сайту для каталога компаний, продуктов, новостей, тендеров и т.д. для всех типов информации

Рубрикатор многоуровневый, с возможностью добавления рубрик (пре-модерация) при размещении материала

Типы информации: "о компании", "продукт", "тендер", "новость", "форум", "Работа (вакансии, резюме)", "События".

Контактная информация открыта только залогинившимся.

Регистрация - максимально простая, но с эффективной проверкой ботов

Форум: Логин на сайт и форум - один. Автоматическое создание при размещении материала топика и линка на него в материале для обсуждения материала.

В конце материала - рекомендации других материалов, компаний и веток форума по тегам, возможность добавлять теги (рубрики)

Поиск с выдачей по типам материала и по компаниям-владельцам материалов с возможностью групповой рассылки сообщений отмеченным компаниям.

На главной: новые материалы, статистика сайта - изменение количества информации по рубрикам.

Подписка на рассылки по всем типам информации в соответствии с рубриками. В письме: ссылка на изменение подписки, на отмену подписки, на обсуждение на форуме, на отклик на тендер.

Для примера: Vashdom.ru + то, чего на нем не хватает в этом описании.