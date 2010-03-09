Создать сайт турагенства на MODX

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Закрыт11 заявок194 просмотра

Создать сайт на MODX с дизайном,взятым с другого сайта турагенства. Нужно будет скопировать необходимый сайт,внести корректировки небольшие во внешний вид.

онлайн заявка в упрощенном виде(форма обратной связи)

MODX
15 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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