Сайт-поисковик на основе поиска от Google

Нужен не сложный сайт-поисковик поиск будет работать на основе пользовательского поиска от Google.

Требуется сделать:

1) красиво прорисовать логотип (эфект гляна).

2) сделать верстку (2 разных типа страниц)

3) Реализовать возможность загрузки файлов пользователями (регистраций на сайте не будет) (при этом для администратора будет вестись база с данными какой файл в котором часу и с какого ip загружали) + поиск по этим файлам.

Подробное описание вышлю на e-mail.