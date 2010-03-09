Создать сайт на MODX с дизайном,взятым с другого сайта турагенства. Нужно будет скопировать необходимый сайт,внести корректировки небольшие во внешний вид. онлайн заявка в упрощенном виде(форма обратной связи)
Сайт-поисковик на основе поиска от Google
Нужен не сложный сайт-поисковик поиск будет работать на основе пользовательского поиска от Google.
Требуется сделать:
1) красиво прорисовать логотип (эфект гляна).
2) сделать верстку (2 разных типа страниц)
3) Реализовать возможность загрузки файлов пользователями (регистраций на сайте не будет) (при этом для администратора будет вестись база с данными какой файл в котором часу и с какого ip загружали) + поиск по этим файлам.
Подробное описание вышлю на e-mail.
Заявки фрилансеров
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