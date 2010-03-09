Сайт-поисковик на основе поиска от Google

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужен не сложный сайт-поисковик поиск будет работать на основе пользовательского поиска от Google.

Требуется сделать:

1) красиво прорисовать логотип (эфект гляна).

2) сделать верстку (2 разных типа страниц)

3) Реализовать возможность загрузки файлов пользователями (регистраций на сайте не будет) (при этом для администратора будет вестись база с данными какой файл в котором часу и с какого ip загружали) + поиск по этим файлам.

Подробное описание вышлю на e-mail.

15 лет назад
Chaos
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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