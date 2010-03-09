Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...
Создание сайта под ключ на joomla (psd готов)
Здравствуйте.
Нуждаюсь в создании сайта на joomla и верстке готового дизайна (утвержден в psd см вложение)
Есть макеты всех страниц.
Собственно ничего сверхестественного не надо, единственное, фотогалерея должна быть как на
http://vizufon.ru/portfolio.html
Желательно наличие "skype".
Оплата - строго ЯндексДеньги.
50% после реализации ВСЕГО проекта на Вашем хостинге, и ещё 50% после настройки на моём.
Оставляйте предложения с ценой и сроками реализации.
Предложения скрыты. Писать только в проект. Спасибо
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