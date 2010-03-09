Создание сайта под ключ на joomla (psd готов)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок369 просмотров

Здравствуйте.

Нуждаюсь в создании сайта на joomla и верстке готового дизайна (утвержден в psd см вложение)

Есть макеты всех страниц.

Собственно ничего сверхестественного не надо, единственное, фотогалерея должна быть как на

http://vizufon.ru/portfolio.html

Желательно наличие "skype".

Оплата - строго ЯндексДеньги.

50% после реализации ВСЕГО проекта на Вашем хостинге, и ещё 50% после настройки на моём.

Оставляйте предложения с ценой и сроками реализации.

Предложения скрыты. Писать только в проект. Спасибо

Joomla
15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать ТЗ для каталога компаний

    Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт-поисковик на основе поиска от Google

    $50

    Нужен не сложный сайт-поисковик поиск будет работать на основе пользовательского поиска от Google. Требуется сделать: 1) красиво прорисовать логотип (эфект гляна). 2) сделать верстку (2 разных типа страниц) 3) Реализовать ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт турагенства на MODX

    Создать сайт на MODX с дизайном,взятым с другого сайта турагенства. Нужно будет скопировать необходимый сайт,внести корректировки небольшие во внешний вид. онлайн заявка в упрощенном виде(форма обратной связи)

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Единая биржа услуг

    Стартаповская компания запускает в работу несколько интернет проектов. Нужны профи , которые хотят дойти до реализации проектов. Работа большая и интересная.Кому сегодня нечего есть, лучше искать работу в другом месте. Нужна команда для работы ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Портал

    Требуется создание портала. Описание прикреплено.Внимательно ознакомтесь с ним. Жду от вас цен со сроками. На чем будете реализовывать.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта под ключ на Joomla

    Требуется сайт под ключ на Joomla. Тематика - деревянное домостроение, срубы. С оригинальным дизайном ( простенько но не шаблонно). Обязательно - тех поддержка хотя бы на месяц (ответы на наши "умные" вопросы). "Не в теме" ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется сайт на Joomla

    $100

    Хостинг и домен есть. Нужен дизайн и "адаптация" сайта. Сайт продвигающий услуги на рынке телекоммуникаций. Требования к дизайну не большие (есть "образец"). Начинающим аматорам просьба не беспокоить. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад