Создание сайта под ключ на joomla (psd готов)

Здравствуйте.

Нуждаюсь в создании сайта на joomla и верстке готового дизайна (утвержден в psd см вложение)

Есть макеты всех страниц.

Собственно ничего сверхестественного не надо, единственное, фотогалерея должна быть как на

http://vizufon.ru/portfolio.html

Желательно наличие "skype".

Оплата - строго ЯндексДеньги.

50% после реализации ВСЕГО проекта на Вашем хостинге, и ещё 50% после настройки на моём.

Оставляйте предложения с ценой и сроками реализации.

Предложения скрыты. Писать только в проект. Спасибо