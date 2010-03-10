Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...
Создание простого сайта
1. Входная страница = требует ввода пароля,
т.е. начальная страница «дверь» = «пустая» с окном для пароля,
без каких-либо надписей.
Цветовое решение:
Цветовая гамма типа = на весь экран - цвета радуги, вертикальные, с середины вниз = резкое их загрязнениезатемнение, заканчивающееся внизу чёрным цветом,
низ затемняется градиентно,
верх = цвета привычной радуги,
визуально серое начинется не с середины, а чуть ниже,
белое место начинается НАД явно-серым (а не В нём),
центр (место для пароля) = там мигает красный курсор.
2. НАМ будет нужна программа, которой будет выполняться задание.
Можно на базе предлагаемого конструктора сайта Yahoo.
Программа должна быть такой, чтобы «своей» страничкой мог управлять «чайник» (переструктурирование всего сайта - не входит в ведение «чайника»).
3. Страница «комната»:
в зависимости от пароля, Гость попадает на соответствующую паролю страницу,
на странице - инф. материалы типа: лист книгижурнала,
сверху-вниз - текст и картинки, между частями текста (не сбоку, не мозаикой и т.п.),
цветовое решение страницы = белая = сверху несдвигаемые 7 полос цветов радуги чуть блекло (чтобы не сильно отвлекало от текстов),
наполняет страницу Пользователь,
логотипов нет,
таких «комнат» пока нужно 5.
4. Ссылки на разделы текста или другие возможности
размещаются в начале текста в виде гиперссылок (далее =ГС).
Одна из типовых ГС = «задать вопрос»,
она выводит на страницу двустороннего общения только с данным Гостем,
т.е. - посредством формирования личного кабинета,
формирующий уникальность кабинета вопрос = е-адрес Гостя.
Т.е. комната - у НАС,
а кабинет - у Гостя.
5. При наличии записи от Гостя, система направляет е-уведомление на такой-то Наш е-адрес с указанием и вопроса, и е-адреса Гостя.
Ниже поля вопроса - постоянная надпись:
«МЫ ответим так скоро, как будет возможно».
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