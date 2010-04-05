Сай- визика

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен59 заявок662 просмотра

Нужен не сложный сайт визитка состоящий из 4-6 страниц,

Условия: простой интересный дизайн, удобство в управлении.

15 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$250
10 дней
Сделано все очень хорошо, отличное понимание запросов. Результатом очень доволен!
Отличный заказчик ,адекватные требования , своевременная оплата . рекомендую !

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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