Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...
Сай- визика
Нужен не сложный сайт визитка состоящий из 4-6 страниц,
Условия: простой интересный дизайн, удобство в управлении.
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