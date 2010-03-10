Сделать портал на тему работа

Требуется грамотный вебмастер, чтобы сделать городской портал о работе на бесплатном либо недорогом готовом движке.

Нужно также подобрать подходящий дизайн и при необходимости доработать.

На сайте - вакансии, резюме, кадровые агенства, учебные заведения, статьи и другое.

Домен и хостинг имеется, наполнять сайт материалом будем сами.

Приветствуются люди, умеющие работать с CMS и дорабатывать, расширять функционал модулей и плагинов.