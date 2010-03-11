Создание сайта некоммерческой организации

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок316 просмотров

Поисковому отряду ( занимается поднятием павших в годы Великой Отечественной) требуется сайт. Просим оказать содействие в создании сайта за разумные деньги, так как это собранные общественные средства. Сайт предполагается с форумом и работой с большим количеством документов.

15 лет назад
kravc-marina
Марина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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