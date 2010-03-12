Создание сайта + дизайн

Требуется создать сайт, простая база объектов с сортировкой без поиска (галерея объектов, выбор объектов по категориям - меню выбора/сортировки, показ выбранных объектов) и сделать дизайн. Дизайн сайта - на базе имеющегося образца (переработка), добавить что-то свое, привести к законченному товарному виду, никаких наворотов, без флеша, минимализм. Важен выбор системы управления, не Joomla. Бюджет: в районе 15 тыс. плюс-минус, обсуждается. Желательно присутствие исполнителя в Москве.