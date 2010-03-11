Требуется создать сайт, простая база объектов с сортировкой без поиска (галерея объектов, выбор объектов по категориям - меню выбора/сортировки, показ выбранных объектов) и сделать дизайн. Дизайн сайта - на базе имеющегося образца (переработка), добавить что-то ...
Создать сайт в сфере веллнес(англ)
Моему штатовскому партнеру нужен сайт(лого+дизайн + 8 страниц контента) на каком-то движке, типа Вордпресс(т.е. можно в принципе изменять шаблон).
в биде просьба указать(!!!!!) прямые ссылки на примеры в сфере веллнес.
P.S.
в аську НЕ "стучусь"
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