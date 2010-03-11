Создать сайт в сфере веллнес(англ)

Имеется сайт на Joomla 1.0 с простым каталогом шин и дисков. Необходимо этот каталог заменить на интернет-магазин с возможностью подбора шин и дисков по размеру и марке автомобиля (желательно с базой). Пример подобного магазина: http://www.dilijans.org/podbor_sd.html ...