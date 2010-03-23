Сайт на HostCMS

$300
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки197 просмотров

Необходимо создать сайт на HostCMS (редакция Business).

1. Верстка шаблонов (макс. 4 штуки)

2. Прикрутка шаблонов к CMS

3. Настройка структуры сайта

3 языковые версии (русская, украинская, английская).

На втором этапе – разработка специфических модулей (отдельный бюджет).

15 лет назад
sergo_p
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$300
3 дня
Евгений отличный партнер! Помогает, советует. Инициативный, внимательный, заинтересованный в результате. Делает все правильно с первого раза, это очень редкое качество. Спасибо за сотрудничество!
Интересное задание, четко поставленная задача, своервеменная оплата. Очень доволен сотрудничеством! Продолжаем работать дальше!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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