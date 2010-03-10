Приватный проект для Prodev (www.sa____s.fr)

Исполнитель определен, детали обсуждались в прямой переписке. Просьба не участвовать.

Полная локализация сайта http://www.sa____s.fr c переносом на CMS исполнителя.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

- карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Дублируем все (видео, схемы, картинки и пр.) за исключением Tradefairs

- При локализации следует поправить навигацию, т.е не прятать левое меню, вверху показываем путь и далее как сочтете необходимым.

- Раздел Новинки делаем таким, чтобы новинки выстраивались на странице все сразу, как продукты на страницах других разделов.

- Пометки New сохраняем. Чтобы была возможность поставить и убрать этот маркер у любого продукта.

- 3D обзор постарайтесь сохранить, если не получится выкачать, то делать его с нуля не нужно.

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

- 10 рабочих дней