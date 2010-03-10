Приватный проект для Prodev (www.sa____s.fr)

$505
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка132 просмотра

Исполнитель определен, детали обсуждались в прямой переписке. Просьба не участвовать.

Полная локализация сайта http://www.sa____s.fr c переносом на CMS исполнителя.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

- карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Дублируем все (видео, схемы, картинки и пр.) за исключением Tradefairs

- При локализации следует поправить навигацию, т.е не прятать левое меню, вверху показываем путь и далее как сочтете необходимым.

- Раздел Новинки делаем таким, чтобы новинки выстраивались на странице все сразу, как продукты на страницах других разделов.

- Пометки New сохраняем. Чтобы была возможность поставить и убрать этот маркер у любого продукта.

- 3D обзор постарайтесь сохранить, если не получится выкачать, то делать его с нуля не нужно.

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

- 10 рабочих дней

15 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$505
10 дней

Заявки фрилансеров

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта + дизайн

    $500

    Требуется создать сайт, простая база объектов с сортировкой без поиска (галерея объектов, выбор объектов по категориям - меню выбора/сортировки, показ выбранных объектов) и сделать дизайн. Дизайн сайта - на базе имеющегося образца (переработка), добавить что-то ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Магазин шин и дисков на Joomla

    Имеется сайт на Joomla 1.0 с простым каталогом шин и дисков. Необходимо этот каталог заменить на интернет-магазин с возможностью подбора шин и дисков по размеру и марке автомобиля (желательно с базой). Пример подобного магазина: http://www.dilijans.org/podbor_sd.html ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интернет магазина запчастей

    Необходимо создать подобный сайт http://www.detalist.ru/ при поиске по коду прайслисты необходимо подтягивать с сайта http://www.autodoc.ru с измененными ценами т.ж. обязательно чтобы был ручной импорт цен в базу

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт веб-контента

    Добрый день! Интересует стоимость проекта по типу http://www.web-content.com.ua/ Более детальное ТЗ кандидатам. Интересуют также предложения пл CMS, Вордпресс не подойдет, уж сорри) То есть, дизайн должен быть легким. Все ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо сделать сайт.

    Надо сделать такое же. С некоторыми изменениями. Разработчик потерялся. http://www.binis.ru/ С возможностью, естественно, управления.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать сайт

    Добрый день! Нужно сделать аналог сайта http://monopoly-club.ru/ - вот такой сайт поменять дизай. 1. Игры: • Монополия • ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта Системы активной рекламы

    Необходимо создать сайт Системы активной рекламы (почтовик+САР). Написать индивидуальный скрипт+дизайн. Аналоги: www.wmmail.ru и www.vipip.ru. т.е. сделать что-то похожее, но с большим функционалом. Функционал у сайта должен быть следующим: ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с базами MYSQL

    Доброе время суток. Требуется программист PHP с опытом роботы с базами данных MYSQL Задача подключить уже существующие базы данных на под домены ресурса, может также возникнуть потребность для создания структуры вывода баз на ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать портал на тему работа

    Требуется грамотный вебмастер, чтобы сделать городской портал о работе на бесплатном либо недорогом готовом движке. Нужно также подобрать подходящий дизайн и при необходимости доработать. На сайте - вакансии, резюме, кадровые агенства, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад