Создать портал.

Нужно создать информационный портал с полноценной ,сложной социальной сетью.

тредования:

Выберу студию не по отзывам на сайте, а по разработанным порталам , средняя посещаемость которых должна быть не меньше 20 000ч. в день..

Обязательное условие:

Местонахождение реализатора - Киев. ДВИЖЕК САМОПИСНЫЙ - обязательно!!!

Рабою только по договору.

Мне не обязательно писать какой Вы хороший специалист, что Вы закончили, какие у Вас дипломы, что Вы умеете, и не нужно демонстрировать портфолио в котором 80% сайты - визитки, 20% дешевые магазинчики с дешевеньким дизайном, для меня показатель - реальные , классные порталы www. , которые приносят прибыль.