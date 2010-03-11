Создание простенького сайта

Нужно создать ресурс, с помощью которого клиенты смогут отслеживать свои позиции по ключевым фразам. Ежедневное обновление, и сбор посещаемости c liveinternet, по тем фразам которые продвигаеются. А так же - популярность по Яндексу, PR, ТиЦ, ...