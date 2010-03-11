Создание простенького сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт47 заявок549 просмотров

Нужен сайт (можно на джумле), состоящий из четырех страниц + схемы проезда. Оплата - электронные системы или наличные. Админка нужна. Предложения, пожалуйста, пишите здесь, аська не работает.

Joomla
15 лет назад
Helenn
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проверка позиций сайта по ключевым фразам

    Нужно создать ресурс, с помощью которого клиенты смогут отслеживать свои позиции по ключевым фразам. Ежедневное обновление, и сбор посещаемости c liveinternet, по тем фразам которые продвигаеются. А так же - популярность по Яндексу, PR, ТиЦ, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта + дизайн

    $500

    Требуется создать сайт, простая база объектов с сортировкой без поиска (галерея объектов, выбор объектов по категориям - меню выбора/сортировки, показ выбранных объектов) и сделать дизайн. Дизайн сайта - на базе имеющегося образца (переработка), добавить что-то ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Страховой калькулятор + перенос сайта с CMS Bitrix

    Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется корпоративный сайт, сделанный на CMS Bitrix. По правде говоря, сделанный криво, весь текстовый контент отображается с помощью ajax и еще много приколов нашего городка. ...

    AJAXCSSDrupalHTMLJava
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание сайта некоммерческой организации

    Поисковому отряду ( занимается поднятием павших в годы Великой Отечественной) требуется сайт. Просим оказать содействие в создании сайта за разумные деньги, так как это собранные общественные средства. Сайт предполагается с форумом и работой ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт в сфере веллнес(англ)

    $350

    Моему штатовскому партнеру нужен сайт(лого+дизайн + 8 страниц контента) на каком-то движке, типа Вордпресс(т.е. можно в принципе изменять шаблон). в биде просьба указать(!!!!!) прямые ссылки на примеры в сфере веллнес. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт на HostCMS

    $300

    Необходимо создать сайт на HostCMS (редакция Business). 1. Верстка шаблонов (макс. 4 штуки) 2. Прикрутка шаблонов к CMS 3. Настройка структуры сайта ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для Prodev (www.sa____s.fr)

    $505

    Исполнитель определен, детали обсуждались в прямой переписке. Просьба не участвовать. Полная локализация сайта http://www.sa____s.fr c переносом на CMS исполнителя. - Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Магазин шин и дисков на Joomla

    Имеется сайт на Joomla 1.0 с простым каталогом шин и дисков. Необходимо этот каталог заменить на интернет-магазин с возможностью подбора шин и дисков по размеру и марке автомобиля (желательно с базой). Пример подобного магазина: http://www.dilijans.org/podbor_sd.html ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интернет магазина запчастей

    Необходимо создать подобный сайт http://www.detalist.ru/ при поиске по коду прайслисты необходимо подтягивать с сайта http://www.autodoc.ru с измененными ценами т.ж. обязательно чтобы был ручной импорт цен в базу

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад