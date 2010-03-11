Нужно создать ресурс, с помощью которого клиенты смогут отслеживать свои позиции по ключевым фразам. Ежедневное обновление, и сбор посещаемости c liveinternet, по тем фразам которые продвигаеются. А так же - популярность по Яндексу, PR, ТиЦ, ...
Создание простенького сайта
Нужен сайт (можно на джумле), состоящий из четырех страниц + схемы проезда. Оплата - электронные системы или наличные. Админка нужна. Предложения, пожалуйста, пишите здесь, аська не работает.
Заявки фрилансеров
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