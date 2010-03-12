Нужно создать ресурс, с помощью которого клиенты смогут отслеживать свои позиции по ключевым фразам. Ежедневное обновление, и сбор посещаемости c liveinternet, по тем фразам которые продвигаеются. А так же - популярность по Яндексу, PR, ТиЦ, ...
Flash сайт для DJ-я
Нужно сделать Flash сайт для DJ-я
Содержание сайта:
Биография,
Галерея,
Блог,
Даты концертов,
Ссылки на страницы в социальных сетях (Facebook, Twitter, MySpace и др.),
Контакты,
Видео-раздел - с YouTube,
Музыкальный проигрыватель, - который может быть на главной странице, либо музыка играть при переходе на любой из разделов.
Необходимо иметь возможность управлять сайтом и заполнять его через CMS
Главная страница сайта олжна быть похожа по структуре на:
http://eu.infected-mushroom.com/
По аналогии на сайте будет 4 обекта которые анимируются в меню. Концепт, арт трехмерка картинки начальной страницы будут предоставлены надо будет только запрограммировать
По дизайну остальной части - это ваша работа - мы открыты к предложениям
Сколько стоит у вас такая работа? Каков срок на исполнение?
Може те ли вы прикрутить систему управления CMS ?
Ищется в первую очередь человек из Киева для возможности непосредственного общения и работы над проектом b lfkmytqituj cjnhelybxtcndfnnn
Оплата наличными, Webmoney или перевод по согласованию
Предоплата не производится. Но аккуратная оплата всех этапов данной работы гарантируется. Я не занимаюсь мошенничеством и ценю ответственных исполнителей способных укладываться в согласованные сроки.
Наличие портфолио, цифр - цены данной работы у вас, контактных данных и телефона в предложении обязательно.
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