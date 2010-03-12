Нужно сделать Flash сайт для DJ-я

Содержание сайта:

Биография,

Галерея,

Блог,

Даты концертов,

Ссылки на страницы в социальных сетях (Facebook, Twitter, MySpace и др.),

Контакты,

Видео-раздел - с YouTube,

Музыкальный проигрыватель, - который может быть на главной странице, либо музыка играть при переходе на любой из разделов.

Необходимо иметь возможность управлять сайтом и заполнять его через CMS

Главная страница сайта олжна быть похожа по структуре на:

http://eu.infected-mushroom.com/

По аналогии на сайте будет 4 обекта которые анимируются в меню. Концепт, арт трехмерка картинки начальной страницы будут предоставлены надо будет только запрограммировать

По дизайну остальной части - это ваша работа - мы открыты к предложениям

Сколько стоит у вас такая работа? Каков срок на исполнение?

Може те ли вы прикрутить систему управления CMS ?

Ищется в первую очередь человек из Киева для возможности непосредственного общения и работы над проектом b lfkmytqituj cjnhelybxtcndfnnn

Оплата наличными, Webmoney или перевод по согласованию

Предоплата не производится. Но аккуратная оплата всех этапов данной работы гарантируется. Я не занимаюсь мошенничеством и ценю ответственных исполнителей способных укладываться в согласованные сроки.

Наличие портфолио, цифр - цены данной работы у вас, контактных данных и телефона в предложении обязательно.