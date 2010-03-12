Требуется полное создание статичного сайта для консалтинговой компании. Дизайн должен быть на высоком уровне. Предложения без весомого портфолио, предложения-спам не рассматриваются.
Сайт недвижимости
Наворотить функционал сайта.
ТЗ doiop.com/realty_tz предлагайте кратко – стоимость, и сроки.
Приоритетней партнёрское участие с хорошими премиальными до 20 % с сделки.
Подробно в привате.
Заявки фрилансеров
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