Мультифорум на скрипте phpBB3

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Закрыт2 заявки208 просмотров

Ищется специалист, хорошо знающий phpBB3.

Нужен аналог пуеии.ру

Принципиальное отличие нашего мультифорума (хостинга форумов) - это будет родственная тематика всех его участников.

Примерная структура шаблона форума-портала - иуыечз.нет

Всё это реализуется на одном из 2-х (может и больше) платных скриптов (phpBB3 Multi Forum Hosting Script).

Также хотелось прикрутить чаты (существуют подобные моды).

Требуется дальнейшая техподдержка сервиса.

ЗЫ: адреса указаны - латиница в русской раскладке. Или скопируйте в яшку/гошку :)

15 лет назад
v_zh
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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