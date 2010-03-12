Мультифорум на скрипте phpBB3

Ищется специалист, хорошо знающий phpBB3.

Нужен аналог пуеии.ру

Принципиальное отличие нашего мультифорума (хостинга форумов) - это будет родственная тематика всех его участников.

Примерная структура шаблона форума-портала - иуыечз.нет

Всё это реализуется на одном из 2-х (может и больше) платных скриптов (phpBB3 Multi Forum Hosting Script).

Также хотелось прикрутить чаты (существуют подобные моды).

Требуется дальнейшая техподдержка сервиса.

ЗЫ: адреса указаны - латиница в русской раскладке. Или скопируйте в яшку/гошку :)