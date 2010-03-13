Соц сеть на основе Social Engine

Нужно сделать социальную сеть на основе Social Engine.

т.е. натянуть дизайн, собрать всё в кучу, дописать/откорректировать функционал, профиксить баги и узкие места (для тех, кто с ней нормально работал не составит труда, как мне кажется).

так как формулировка задания с моей стороны весьма расплывчата, пожалуйста, скидывайте ценовой ОРИЕНТИР (усреднённый вариант, вилку цен от и до). и обязательно свой опыт (портфолио) в работе с данной CMS. оплата - только безопасная сделка.

пожалуйста, пишите сразу по существу:

еслы вы напишите "стучи в аську ХХХХХХХХХ, обсудим", "готов начать прямо сейчас", "студия бла-бла-бла-бла .... сайт-визитка бла-бла-бла" - до обсуждения дело не дойдёт, сразу получите отлуп.