Для проекта будет использоваться CMS Pligg (www.pligg.com), разработанная специально для создания социальных сетей. Краткое описание проекта: 1. Пользователи, возможность обмена сообщениями. 2. Создание групп по интересам 3. Добавление видео ...
Соц сеть на основе Social Engine
Нужно сделать социальную сеть на основе Social Engine.
т.е. натянуть дизайн, собрать всё в кучу, дописать/откорректировать функционал, профиксить баги и узкие места (для тех, кто с ней нормально работал не составит труда, как мне кажется).
так как формулировка задания с моей стороны весьма расплывчата, пожалуйста, скидывайте ценовой ОРИЕНТИР (усреднённый вариант, вилку цен от и до). и обязательно свой опыт (портфолио) в работе с данной CMS. оплата - только безопасная сделка.
пожалуйста, пишите сразу по существу:
еслы вы напишите "стучи в аську ХХХХХХХХХ, обсудим", "готов начать прямо сейчас", "студия бла-бла-бла-бла .... сайт-визитка бла-бла-бла" - до обсуждения дело не дойдёт, сразу получите отлуп.
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