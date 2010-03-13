Мини соц. сеть на CMS Pligg

Для проекта будет использоваться CMS Pligg (www.pligg.com), разработанная специально для создания социальных сетей.

Краткое описание проекта:

1. Пользователи, возможность обмена сообщениями.

2. Создание групп по интересам

3. Добавление видео и аудио (как по ссылке из интернета, так и с локального компьютера).

4. Рейтинг и голосование за видео и аудио. Возможность комментировать.

5. Сортировка по категориям, тегам (ярлыкам), недавним комментариям и др.

6. Интеграция с профайлом пользователей на фейсбук (модуль-расширение для pligg предоставляется заказчиком).

7. Веб-сайт практически будет клоном веб-сайта t10songs.com с добавлением некоторых расширений.

Почти весь этот функционал можно реализовать во время установки и настройки данной CMS. Написание дополнительного кода будет в минимальном количестве.

Также необходим дизайн.

Бюджет проекта, включая дизайн, $800.