ТЗ с блок схемами в приложенном архиве. Есть только очень простой дизайн в psd.
Мини соц. сеть на CMS Pligg
Для проекта будет использоваться CMS Pligg (www.pligg.com), разработанная специально для создания социальных сетей.
Краткое описание проекта:
1. Пользователи, возможность обмена сообщениями.
2. Создание групп по интересам
3. Добавление видео и аудио (как по ссылке из интернета, так и с локального компьютера).
4. Рейтинг и голосование за видео и аудио. Возможность комментировать.
5. Сортировка по категориям, тегам (ярлыкам), недавним комментариям и др.
6. Интеграция с профайлом пользователей на фейсбук (модуль-расширение для pligg предоставляется заказчиком).
7. Веб-сайт практически будет клоном веб-сайта t10songs.com с добавлением некоторых расширений.
Почти весь этот функционал можно реализовать во время установки и настройки данной CMS. Написание дополнительного кода будет в минимальном количестве.
Также необходим дизайн.
Бюджет проекта, включая дизайн, $800.
Заявки фрилансеров
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