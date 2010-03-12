Сайт - магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок342 просмотра

ТЗ с блок схемами в приложенном архиве.

Есть только очень простой дизайн в psd.

15 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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