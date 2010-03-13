Создать сайт, работающий совместно с форумом

Здравствуйте

Ищу специалиста,который поможет осуществить задуманный проект

задача - создать красивый сайт на тему игровых приставок,который будет работать как Рынок и будет напрямую связан с форумом(форум уже существует,на vbulletin),а именно:

1.все без исключения могут прямо на сайте оставить объявление на предмет продажи игровой приставки/игры аксессуара - то есть ,к примеру -есть кнопка -подать объявление,выпадает форма,где человек оставляет объявление,телефон,аську и так далее,потом система затребует имейл,логин пароль -как бы быстрой регистрации.После добавления объявление оно становится видимым на сайте(к примеру,на сайте будут разделы для продажи приставок,игр,аксессуаров)

2. каждое объявление должно также добавляться как созданная тема на форуме в разделе "рынок",и наоборот - если создают тему на форуме в разделе"Рынок",она становится видтимой и как объявление на сайте -но есть и сайт и форум должны быть взаимосвязаны(видимо,нужно писать специальный модуль)

Многие нюансы оговорим с человеком,который понимает,что мне нужно

Интересуют люди,со стажем на веблансе,с отзывами,талантливые и которые всегда на связи.