Необходимо создание двух сайтов, 1. Фан сайт, актрисы Джиллиан Андерсон 2. Региональное представительство партии "Единая Россия" Со вторым более менее понятно, посмотреть можно тут (http://www.edinros.ru/) ...
Создать сайт, работающий совместно с форумом
Здравствуйте
Ищу специалиста,который поможет осуществить задуманный проект
задача - создать красивый сайт на тему игровых приставок,который будет работать как Рынок и будет напрямую связан с форумом(форум уже существует,на vbulletin),а именно:
1.все без исключения могут прямо на сайте оставить объявление на предмет продажи игровой приставки/игры аксессуара - то есть ,к примеру -есть кнопка -подать объявление,выпадает форма,где человек оставляет объявление,телефон,аську и так далее,потом система затребует имейл,логин пароль -как бы быстрой регистрации.После добавления объявление оно становится видимым на сайте(к примеру,на сайте будут разделы для продажи приставок,игр,аксессуаров)
2. каждое объявление должно также добавляться как созданная тема на форуме в разделе "рынок",и наоборот - если создают тему на форуме в разделе"Рынок",она становится видтимой и как объявление на сайте -но есть и сайт и форум должны быть взаимосвязаны(видимо,нужно писать специальный модуль)
Многие нюансы оговорим с человеком,который понимает,что мне нужно
Интересуют люди,со стажем на веблансе,с отзывами,талантливые и которые всегда на связи.
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