Cоздание сайта юридического агенства

[В текущем моменте ведётся предварительная работа с одним из исполнителей, вероятно доп.заявок не потребуется.]

Нужно создать сайт на основе движка DLE >= 8.3, при этом он должен быть конвертирован в utf-8, в принципе проблему с utf-8 можно считать решёной, так-как методика уже есть. Сайт должен иметь интерфейс (language pack, template) на русском и латвийском языках, переводчик имеется.

Дизайн сайта должен быть в стиле web 2.0 (минималистичность, ничего лишнего, например как twitter, skype и т.д.), но дизайн сейчас меньше беспокоит, основной упор на движок и реализацию того функционала, который в тех. задании.

Основная идея сайта в тех. задании (смотрите файл в приложении), подробности задачи отсылаются по запросу или после выбора исполнителя.

Интересуют только заявки с указанием стоимости и точного срока. В случае неуспевания, вознаграждение штрафуется в соответствии со стоимостью сайта. Работаем без договора, полностью удалённо. Бюджет до 700 WMZ.

От исполнителя требуется специализация - программист.