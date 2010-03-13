Cоздание сайта юридического агенства

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок316 просмотров

[В текущем моменте ведётся предварительная работа с одним из исполнителей, вероятно доп.заявок не потребуется.]

Нужно создать сайт на основе движка DLE >= 8.3, при этом он должен быть конвертирован в utf-8, в принципе проблему с utf-8 можно считать решёной, так-как методика уже есть. Сайт должен иметь интерфейс (language pack, template) на русском и латвийском языках, переводчик имеется.

Дизайн сайта должен быть в стиле web 2.0 (минималистичность, ничего лишнего, например как twitter, skype и т.д.), но дизайн сейчас меньше беспокоит, основной упор на движок и реализацию того функционала, который в тех. задании.

Основная идея сайта в тех. задании (смотрите файл в приложении), подробности задачи отсылаются по запросу или после выбора исполнителя.

Интересуют только заявки с указанием стоимости и точного срока. В случае неуспевания, вознаграждение штрафуется в соответствии со стоимостью сайта. Работаем без договора, полностью удалённо. Бюджет до 700 WMZ.

От исполнителя требуется специализация - программист.

DLE
15 лет назад
roman7652
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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