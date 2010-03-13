Создание двух сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка387 просмотров

Необходимо создание двух сайтов,

1. Фан сайт, актрисы Джиллиан Андерсон

2. Региональное представительство партии "Единая Россия"

Со вторым более менее понятно, посмотреть можно тут (http://www.edinros.ru/) только не обязательно все так усложнять, нужна : структура партии, новости, обратная связь, члены партии.

По первому больше требуется творческий подход.

Итого :

1. Сайт интересует внешний вид

2 Сайт структура и целостность

Желательно иметь готовые примеры.

15 лет назад
sezarius
Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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