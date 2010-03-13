Нужны сайты-библиотеки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок245 просмотров

Нужно много сайтов-библиотек

Например, www.histlib(.)info или подобные. можно сделать другого типа или другого дизайна.

Требования:

1) От сорока до восьмидесяти книг одного жанра

2) Описания к книгам любые - можно писать самому, можно аннотации брать готовые, но какие-то пара слов о книге должны быть. Четкий, хорошо читаемый, немелкий текст.

3) Файлы могут иметь расширения php, html, htm

4) Без использования баз данных.

5) Должны быть 2 php-вставки - 1) для счетчиков и 2) для кода биржи ссылок. Всатвки такого вида - и , они должны быть после описания книги и в самом конце страницы.

Цена за 1 библиотечку = 3-5 долл, оплата вмз. Кто согласен, пишите свою цену. Кого я выберу, тот должен будеть сделать одну пробную библиотечку. Для первой пробной библиотеки книги вам придется брать самому, для последующих: 1) могу дать я (у меня очень много) или 2) можете брать у самостоятельно.

Жанры библиотечек любые, только не экстремальные тематики, можно брать детективы, фантастику, любовные и прочее.

HTMLPHP
15 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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