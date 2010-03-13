Создание сайта для ресторана

Необходимо создать сайт на content management system для грузинского ресторана (предпочтительно joomla). Основные требования к дизайну - соответствие теме (грузинская направленность), простота, элегентность, четкость, вместе с тем выдержанный стиль.

Сайт должен выглядеть именно как сайт ресторана (имеется ввиду, чтобы заходя туда, не возникало сомнений, что это ресторан, а не ночной клуб).

То, как сейчас выглядит сайт, можно посмотреть тут www.pirosmani.ee . Ресторан называется "Пиросмани".

Как выглядит сам ресторан, можно посмотреть тут: http://www.pirosmani.ee/ru/05.htm

Поскольку ресторан не пятизвёздочный гламурный ресторан, а скорее просто уютная шашлычня, то сайт должен соответствовать этой атмосфере. Уютно, вкусно и грузинско, вот основные "черты" сайта :) центральная часть сайта будет меню, поэтому сам дизайн должен подходить к изображениям блюд.

цвета - тёплые, красновато-бардовые, в качестве вдохновения можно использовать картины Пиросмани, хотя я считаю, что они слишком мрачные.

Никаких прямолинейных грузинских стереотипов, к примеру, человек с кинжалом, не нужно. Тему надо обыграть косвенно, используя орнаменты и цвета.

Сайт должен работать на трёх языках: русский, английский, эстонский.

В нём будет фотогаллерея и должна быть фоновая музыка.

Предоставляем исполнителю логотип ресторана, фотографии блюд в меню и традиционные грузинские орнаменты.

Надеюсь на продуктивное сотрудничество!

Заявки без портфолио или возможности показать работы просим не посылать.