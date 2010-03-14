Здравствуйте Ищу специалиста,который поможет осуществить задуманный проект задача - создать красивый сайт на тему игровых приставок,который будет работать как Рынок и будет напрямую связан с форумом(форум уже существует,на vbulletin),а именно: ...
Рзработка сайта для консалтинговой фирмы
Две недели. Флэш. Страница приветствия, выбор языка, как на http://www.marcolini.be/, внутренние страницы с подобными эффектами, как на этом сайте, дизайн строгий. В меню порядка 7 пунктов (с подпунктами), качественная графика с элементами флэш-анимации. Предложения? Подробности после переговоров.
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