Сайт "Квартиры посуточно"

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Закрыт42 заявки378 просмотров

Требуется создать сайт для фирмы сдающей квартиры посуточно (гостиница в квартирах). На сайте должен быть каталог квартир, с фотографиями и информацией о стоимости аренды и квартире в целом. Требуется простой вариант добавления / редактирования каталога квартир. Допускается возможность редактирования "вручную" (HTML файлы). Примеры можете легко найти в поисковике.

HTML
15 лет назад
gravis
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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