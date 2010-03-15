Международное интернет казино + лотерея

Бюджет от 1000 до 10000 долларов

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Требуется разработка международного казино+лотерея.

Не движки типа массвет

Два языка

Слоты, Рулетка, Лотерея ......

Системы оплаты: основные включая карточки

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Предоплата возможна ,но не более 10% ,а так в личке

Оплата в 3 стадии.

10%

60%- после окончания создания сайта, и прохождения теста на уязвимость

30%- после установки на сайт, и месячного тестирования

В описание писать, опыт, ссылки на проект, цена выполненной работы, сроки. Есть ли отзывы и рекомендации

Также сопровождение после сдачи проекта