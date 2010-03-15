Две недели. Флэш. Страница приветствия, выбор языка, как на http://www.marcolini.be/, внутренние страницы с подобными эффектами, как на этом сайте, дизайн строгий. В меню порядка 7 пунктов (с подпунктами), качественная графика с элементами флэш-анимации. Предложения? Подробности ...