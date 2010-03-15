Обязательно наличие нескольких складов!!! чтобы при покупке можно было выбрать с какого именно склада забирать и списание товара именно с него.

возможность задавать закрытые разделы для оптовиков.

Визуальный модуль истории просмотренных товаров, история заказов.

Привязка отдельных статей или списков меню к различным группам товаров. Личный кабинет, возможность оплаты по кредиткам.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ синхронизация с 1с 8.1 упр. торговлей по запросу от 1с (товары с фото и описанием, заказы), выгрузку данных на сервер и при необходимости доработку 1с выполним сами.

Почти все необходимое есть в Webasyst, Virtuemart, OsCommerce поэтому предпочтение этим системам

Можно Битрикс, варианты

На выполнение максимум 2 месяца, лучше до 1.

+ шаблон по технологии AJAX: визуальное добавление товара в корзину, картинка улетает в нее. Частичная подгрузка страницы, элементов

не указывайте доп контакты, если не отвечаете там!!!!!

Предложения без указания предварительной цены не расматриваю!!!!!!

За воздух и обещания не платим, платим за готовый продукт!!! в лучшем случае в процессе работы - задаток.