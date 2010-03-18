Создание строительного сайта

Александра узнал еще в 2009 году, когда дизайн студия меня мягко говоря динамила, Александр согласился помочь и сделать проект заново. За это время он сделал мне с нуля мой основной проект (идея, дизайн) верстка, учитывал все мои "капризы" и изменения. Появился еще один заказ, моего компаньёна (перенос старого сайта на CMS с учетом всех старых данный и путей страниц) и я не задумываясь передал его Александру! И этой совместной работой мы сделали еще один проект с учетом дальнейшей SEO оптимизации. Советую как исполнительного, профессионального создателя сайтов с нуля, если хотите создать качественный ресурс, то к нему!