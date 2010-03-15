Недорогой СДЛ.

Добрый вечер! Что нужно:

Как минимум:

1. Сайт с функционалом.

2. Картинка для лого.

3. Две картинки (вариация лого) для визуализации.

4. Рейтинговая форма (визуальная схема, счетчик голосов).

5. Баннер-код, можно вставлять на другие сайты.

CMS на выбор исполнителя, главное то, насколько можно сделать шаблон сайта "c ноля", или переделать существующий так, как надо. Также ориентировка на неплохую посещаемость и seo-легкость. Хоть Юкоз, если все будет.

Функционал я расскажу при общении. Вкратце - сайт для рейтинговой формы (визуальной), возможность выбора по категориям,добавления категорий админом. Поиск по слову или категориям. Рейтинг подстаивается под поиск, отображение результатов в зависимости от выбранной категории (категорий) возможность оставлять комментарии к результату.

Цель объявления - определиться с движком и бюджетом.

Пожалуйста, если интересно, по возможности сюда, а не в аську.