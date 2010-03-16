Сделать красивый сайт!

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Закрыт6 заявок129 просмотров

Доброе утро!

Господа фрилансеры! Мне необходимо сделать сайт под ключ. Очень красивый.

Прикладываю Бриф на разработку.

Прошу Вас указывать сроки и стоимость данного проекта.

ПРЕДОПЛАТА ПОСЛЕ Утверждения ГОТОВОГО ДИЗАЙНА!!!!!

15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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