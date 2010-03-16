Управляемый сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок293 просмотра

Возможно ли с таким дизайном сделать сайт на базе wordpressa? Рассматриваются и другие несложные cms. Модули: подписка на новости и галерея изображений. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки. Более подробное ТЗ после выбора исполнителя. Изображение в приложении.

15 лет назад
Voody
42 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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