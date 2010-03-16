Разработка Интернет - магазина

Необходимо разработать Интернет магазин – шины и диски.

Дизайн наш.

Возможно сделать сделать его на жумле. Или предлагайте свои варианты.

Интересуют стоимость и сроки

Внутренняя настройка для менеджера интернет магазина:

В магазине будут представлены шины и диски, подбор будет вестись по автомобилю, по типоразмеру, по бренду.

Параметры подбора можно посмотреть на вот этом сайте -у них хорошая база: http://www.vershina98.ru//.

Порядок работы сайта:

1.Выбор продукции по каталогу и заказ. Должна быть возможность заказа отсутствующей на складе продукции с информированием клиента о сроках выполнения заказа.

2.Оформление заказа, покупатель складывает заказ в корзину, сообщает координаты (ФИО, контактный телефон, e-mail), место и время получения товара, способ оплаты.

3.Менеджер отправляет клиенту подтверждение приема заявки, резервирует товар в 1С, связывается с покупателем: подтверждает прием заявки, сообщает время доставки (при необходимости), подтверждает получение денежных средств (при предоплате). Сообщает на склад и клиенту с подтверждением № заказа копию на склад или водителю.

4.Факт покупки фиксируется, позволяет получить накопительную скидку (2,5% при суммарной покупке 8-покрышек, 5%-12 покрышек и более).

5.Менеджер (при необходимости) планирует доставку покрышек в течении 48 часов с момента принятия заказа или получения денег.

Способы оплаты:

- наличными, при доставке продукции;

- наличными, на складе компании - скидка 2% (в городе) или скидка 4% (в области); (скидки не суммируются), цена должна пересчитывается автоматически;

- кредитной картой;

- электронные кошельки.

Дополнительные опции:

- получение отзывов и предложений и их вывод на сайт после модерации;

- вопросы – ответы, консультации специалистов;

- полезная и справочная информация о шинах;

- ссылка сертификаты, тех. характеристики по каждой шине;

- телефоны, эл. почта, адреса, схемы проезда, офиса и складов.

- доставка колес, смонтированных на диск (возможна закупка партнеров);

- рекламные баннеры на «товары-локомотивы» и акции.

Наша база данных по шинам может быть предоставлена Вам для работы как в 1С, так и Excel.

+ интеграция с 1с и возможность оплаты электронными деньгами