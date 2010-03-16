Нужно создать сайт под ключ. Дизайн. Сайт состоящий из следующих модулей: форум (из бесплатных) , статейный модуль, модуль каталогов - 3-4 каталога (сайты, люди, ресурсы, товары), партнерский магазин. модуль приема вебмани. Более подробно ...
Разработка Интернет - магазина
Необходимо разработать Интернет магазин – шины и диски.
Дизайн наш.
Возможно сделать сделать его на жумле. Или предлагайте свои варианты.
Интересуют стоимость и сроки
Внутренняя настройка для менеджера интернет магазина:
В магазине будут представлены шины и диски, подбор будет вестись по автомобилю, по типоразмеру, по бренду.
Параметры подбора можно посмотреть на вот этом сайте -у них хорошая база: http://www.vershina98.ru//.
Порядок работы сайта:
1.Выбор продукции по каталогу и заказ. Должна быть возможность заказа отсутствующей на складе продукции с информированием клиента о сроках выполнения заказа.
2.Оформление заказа, покупатель складывает заказ в корзину, сообщает координаты (ФИО, контактный телефон, e-mail), место и время получения товара, способ оплаты.
3.Менеджер отправляет клиенту подтверждение приема заявки, резервирует товар в 1С, связывается с покупателем: подтверждает прием заявки, сообщает время доставки (при необходимости), подтверждает получение денежных средств (при предоплате). Сообщает на склад и клиенту с подтверждением № заказа копию на склад или водителю.
4.Факт покупки фиксируется, позволяет получить накопительную скидку (2,5% при суммарной покупке 8-покрышек, 5%-12 покрышек и более).
5.Менеджер (при необходимости) планирует доставку покрышек в течении 48 часов с момента принятия заказа или получения денег.
Способы оплаты:
- наличными, при доставке продукции;
- наличными, на складе компании - скидка 2% (в городе) или скидка 4% (в области); (скидки не суммируются), цена должна пересчитывается автоматически;
- кредитной картой;
- электронные кошельки.
Дополнительные опции:
- получение отзывов и предложений и их вывод на сайт после модерации;
- вопросы – ответы, консультации специалистов;
- полезная и справочная информация о шинах;
- ссылка сертификаты, тех. характеристики по каждой шине;
- телефоны, эл. почта, адреса, схемы проезда, офиса и складов.
- доставка колес, смонтированных на диск (возможна закупка партнеров);
- рекламные баннеры на «товары-локомотивы» и акции.
Наша база данных по шинам может быть предоставлена Вам для работы как в 1С, так и Excel.
+ интеграция с 1с и возможность оплаты электронными деньгами
Заявки фрилансеров
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