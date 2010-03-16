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Разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону
Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону.
домен сайта: mostest.se
исходный шаблон: http://www.freecsstemplates.org/preview/tricolor/
особенность: сайт полностью на шведском языке.
это не должно никак смущать, т к никакого знания шведского не нужно.
нужно только умело пользоваться вставкой и проверять не повредился ли при этом текст.
все тексты для сайта приложены в доке, в аттаче к проекту.
по требованиям: т к задание не требует особый технических навыков,
основное внимание будет уделено красоте результата.
по оплате: это вопрос к вам. жду предложений от вас.
исполнитель будет выбран после небольшого тестового задания, где вы сделаете первичный набросок
этого же сайта и покажете его мне у себя на хостинге.
к сожалению нет возможности просматривать сайт, предложения просьба слать на kyrkunov @ mail.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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