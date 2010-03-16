Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону.

домен сайта: mostest.se

исходный шаблон: http://www.freecsstemplates.org/preview/tricolor/

особенность: сайт полностью на шведском языке.

это не должно никак смущать, т к никакого знания шведского не нужно.

нужно только умело пользоваться вставкой и проверять не повредился ли при этом текст.

все тексты для сайта приложены в доке, в аттаче к проекту.

по требованиям: т к задание не требует особый технических навыков,

основное внимание будет уделено красоте результата.

по оплате: это вопрос к вам. жду предложений от вас.

исполнитель будет выбран после небольшого тестового задания, где вы сделаете первичный набросок

этого же сайта и покажете его мне у себя на хостинге.

к сожалению нет возможности просматривать сайт, предложения просьба слать на kyrkunov @ mail.ru