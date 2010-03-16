Разработка социальной сети

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Закрыт13 заявок221 просмотр

Нужно разработать социальную сеть по типу одноклассников

15 лет назад
mk23
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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